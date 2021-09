Serie A : Venise battu dans les arrêts de jeu par La Spezia

La Spezia a été arracher la victoire dans les arrêts de jeu sur la pelouse du promu vénitien.

Cette fois, David Okereke et Thomas Henry, titulaires, n'auront rien pu faire : Venise s'est incliné à domicile face à La Spezia, qui a été chercher les trois points au bout du bout des arrêts de jeu (90e+5) via un but de Mehdi Bourabia. La Spezia avait déjà pris l'avantage en premier, dès la 13e minute de jeu via Bastoni, avant que Ceccaroni égalise au retour des vestiaires.

Venise est actuellement 16e de Serie A avec 3 points, La Spezia remportant sa première victoire et dépassant son adversaire du jour avec 4 unités.