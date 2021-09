🎥 Liga : L'Atlético Madrid enfonce Getafe et prend provisoirement la tête grâce à un doublé de Suarez

Ce mardi soir, les Colchoneros se déplaçaient chez la lanterne rouge.

Getafe-Atlético Madrid 1-2

Du côté des visiteurs, Yannick Carrasco était présent dans le onze aligné par Simeone. En déplacement chez une équipe en pleine crise avec aucun point pris en cinq matchs de championnat, les Colchoneros avaient l'occasion de mettre la pression sur le Real Madrid, leader de la Liga. Et pourtant, le club madrilène a concédé l'ouverture du score juste avant la mi-temps via une tête de Mitrovic avec l'aide du poteau (45e), 1-0.

Après la pause, Suarez a vu sa tête heurter la barre transversale (68e). Réduit à dix après l'expulsion d'Aleña (74e), Getafe verra les visiteurs revenir au score via Suarez. Bien servi par Hermoso, El Pistolero fera trembler les filets (79e), 1-1. Dans le temps additionnel, à la suite d'un corner, Suarez ira de son doublé via une tête (90e+1), 1-2. Toujours invaincu l'Atlético remonte provisoirement en tête de la Liga, avec un point d'avance sur le Real Madrid. Getafe sombre encore et signe une sixième défaite consécutive.

