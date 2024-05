Le récit émouvant de cet ancien du Standard : "J'aurais voulu rester, mais ma maladie a tout foutu en l'air !"

Passé par le Standard lors de la saison 2021-2022, la carrière de Daouda Peeters a vécu un tournant. Le milieu de terrain s'était vu diagnostiquer une grave maladie, le syndrome de Guillain-Barré.

En août 2021, Daouda Peeters est prêté par la Juventus de Turin au Standard de Liège avec option d'achat. Après plusieurs matchs sous les ordres de Mbaye Leye, la carrière de Peeters prend un triste et inattendu tournant.

Le milieu de terrain est en effet diagnostiqué du syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune attaquant le système nerveux et pouvant aller jusqu'à engendrer la paralysie.

Daouda Peeters s'exprime sur son passage au Standard

Son aventure au Standard se stoppe alors brusquement. Il retourne en Italie pour se soigner et ne retrouve les terrains qu'en mai 2023. Prêté cette saison au club de Serie B de Südtirol, Peeters s'est refait une santé, jouant 19 rencontres cette saison.

Dans les colonnes de Sudinfo, il s'est exprimé sur son passage au Standard. "J’étais vraiment content d’arriver au Standard et d’avoir l’occasion de porter le maillot d’une grande équipe, parce que le Standard en est une", explique-t-il.

Il révèle qu'il n'aurait pas dit non à prolonger chez les Liégeois. "Au départ, l’objectif était même que je reste à Liège au-delà de mon prêt d’un an. On en avait parlé et dans ma tête, c’était une bonne idée pour la suite de ma carrière. Mais ma maladie a tout foutu en l’air."

"Après cela, il était logique que le club de Sclessin n’aille pas plus loin que ce prêt. Ce que je préfère retenir, c’est que le Standard m’a beaucoup soutenu et a prouvé qu’il était un club familial, ce qui était essentiel à ce moment-là."