Un club allemand fonce sur Mohamed Amoura et formule une première offre !

L'Union a dominé la phase classique du championnat, a remporté la Coupe de Belgique et a également atteint les 8e de finales de la Conference League.

Mohamed Amoura a été l'un des grands acteurs de la belle saison des Saint-Gillois, toujours en lice pour le titre de champion de Belgique.

L'attaquant algérien, transféré en provenance du club suisse de Lugano, a marqué 23 buts et délivré 6 assists cette saison en 47 apparitions.

Plusieurs clubs sont sur le joueur de 24 ans. Notamment Tottenham et West Ham. Les Hammers auraient formulé une première offre, refusée par l'Union.

Selon plusieurs médias, dont la Dernière Heure, le Nieuwsblad et Fussball Transfers, ce serait désormais Wolfsburg qui a jeté son dévolu sur Amoura. Une première offre aurait été transmise au club bruxellois, qui devrait refuser. Ils espèrent obtenir au moins 20 millions d'euros du transfert de leur attaquant.

