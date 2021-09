Rothen prend la défense de Mbappé: "Quand tu chambres, faut accepter d'être chambré"

Kylian Mbappé fait beaucoup parler depuis la victoire du PSG ) Metz.

Critiqué par Frédéric Antonetti après une fin de match houleuse entre Metz et le Paris Saint-Germain (1-2), mercredi en Ligue 1, Kylian Mbappé (22 ans, 7 matchs et 4 buts en L1 cette saison) peut compter sur le soutien de Jérôme Rothen. Le consultant estime que l'attaquant français a parfaitement le droit de chambrer, alors que le portier grenat, Alexandre Oukidja, n'a pas apprécié un mot qui lui a été glissé suite au second but d'Achraf Hakimi au bout du temps additionnel.

"Sa réaction après le match ? J’adore. Pour moi, c’est l’essence même du foot ! Un match de compétition, tu as envie de le gagner, d’être le meilleur. Par moment, c’est compliqué donc tu fais preuve de chambrage. Quand tu chambres, tu peux dégager de l’arrogance comme Kylian. Très souvent, il dégage de l’arrogance quand il est comme ça. Quand tu chambres, il faut accepter aussi d’être chambré", a expliqué l'ancien Parisien pour RMC.

Rothen en a profité pour tacler le manager messin. "Fred Antonetti ne devrait pas parler d’humilité, sinon on va analyser tout son comportement depuis le début de sa carrière et on va se rendre compte si lui a fait preuve d’humilité ou pas", a rajouté l'homme de 43 ans.