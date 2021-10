Manchester Utd et Everton se neutralisent au terme d'un match ouvert

En ouverture de la septième journée de Premier League, les Mancuniens ont raté l'occasion de prendre la tête du championnat.

Après la Ligue des Champions et la victoire dans le "Fergie Time", Manchester United recevait ce samedi Everton. Les joueurs de Benitez avaient le même nombre de points que leur hôte du jour et sont venus pour tenter leur chance.

En première période, cela va dans tous les sens. Everton a plusieurs fois l'occasion d'ouvrir le score mais juste avant la pause, c'est Martial qui profite de la technique de Bruno Fernandes et Grenwood pour ouvrir le score, son premier but depuis févirer (42', 1-0).

On se dit que les Red Devils sont sur la bonne voie mais en seconde période, Gray et Doucouré se projettent suite à un corner des Mancuniens. Esseulé, Townsend ne se fait pas prier pour égaliser. Dans les dernières minutes, Mina voit son but refusé pour un hors-jeu évitable. Malgré la montée au jeu de Ronaldo, United peut se satisfaire de ce point.

Au classement, les deux équipes sont respectivement 2ème et 3ème avec 14 points.