Olivier Deschacht adjoint chez les Espoirs: "A ce moment-ci, c'est le job parfait pour moi"

Quelques mois après avoir raccroché les crampons, Olivier Deschacht entame un nouveau défi, en tant qu'entraîneur adjoint des Diablotins.

L'Union Belge a officialisé l'information en début de semaine: Oliver Deschacht a été intégré au staff de Jacky Mathijssen chez les Diablotins. "Je connais Jacky grâce à Plays Sports où nous sommes tous les deux consultants sur des matchs de Premier League. Il cherchait quelqu'un et le job m'intéressait", explique l'ancien Mauve, dans les colonnes du Laatste Nieuws.

D'autres possibilités s'ouvraient pourtant au jeune retraité des terrains, à Zulte Waregem et au Cercle notamment, mais c'est le défi de l'équipe nationale qu'il a choisi. "C'était un peu tôt pour retrouver un club et une routine quotidienne. Avec l'équipe nationale, j'ai plus de temps pour ma famille et mes enfants. Ce poste de T2 chez les Espoirs, c'est, à ce moment-ci, le job parfait pour moi."

Olivier Deschacht prendra place pour la première fois sur le banc des Diablotins vendredi soir, à l'occasion de la réception du Kazakhtan, avant un important Belgique-Danemark, mardi prochain.