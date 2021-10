🎥 Le but splendide de Karim Benzema face à l'Espagne

Karim Benzema a remis les deux équipes à égalité ce dimanche en finale de la Ligue des Nations, et de quelle façon. Le joueur du Real Madrid a envoyé un véritable bijou dans la lucarne d'Unai Simon.

Son retour en Equipe de France est désormais couronné d'un titre, auquel il aura directement participé : Karim Benzema a égalisé en faveur des Bleus ce dimanche, dans la foulée du but espagnol. Une superbe frappe enroulée dont il a le secret. "Ce titre me donne encore plus d'ambitions avec cette équipe. Ca me rend très heureux de revenir ici et de gagner", déclarait Benzema après coup à L'Equipe.