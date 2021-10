Messi au PSG, cet ancien de la maison n'en revient toujours pas

L'ancien du PSG et de la Roma s'est exprimé à propos de son compatriote.

Au terme de son contrat avec le FC Barcelone cet été, l'attaquant Lionel Messi (34 ans, 3 matchs en L1 cette saison) s'est engagé avec le Paris Saint-Germain. Désormais à Elche, le milieu offensif Javier Pastore (32 ans, 3 apparitions en Liga cette saison) a validé le choix de son compatriote argentin de rejoindre le club de la capitale française.

"J’ai été un peu surpris parce que je pensais sincèrement qu’il allait rester à Barcelone. Quand la nouvelle est sortie qu’il ne pouvait pas rester, je savais déjà que l’unique équipe qui pouvait le prendre, c’était le PSG. Pas seulement pour l’argent, mais aussi pour la ville, la qualité de vie et beaucoup de choses. C’était la meilleure option pour lui de rejoindre le PSG. Maintenant, on est supporter non seulement du PSG, mais aussi de Messi. C’est un club où j’ai joué et ça me fait plaisir que le meilleur joueur du monde y joue aussi", a commenté l'ancien Parisien pour la radio RMC ce mardi.