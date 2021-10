Jürgen Klopp se pose des questions sur le rachat de Newcastle : "Il y a des préoccupations concernant les droits de l'homme"

L'entraîneur de Liverpool ne voit pas d'un très bon oeil le rachat des Magpies par le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed ben Salmane.

Le rachat de Newcastle United fait parler de lui ces derniers jours au sein de la Premier League. Interrogé en conférence de presse, Jürgen Klopp a donné son avis sur ce changement de propriétaire chez les Magpies.

"Si nous ne parlons que de football, nous devons dire qu'ils vont devenir une superpuissance. C'est désormais le troisième club détenu par un pays (ndlr : avec le PSG et Manchester City) et qui est dirigé par la famille la plus riche au monde."

Mais l'Allemand a émis quelques réserves : "J'attendais une déclaration officielle du directeur général de la Premier League car il y a des préoccupations concernant les droits de l'homme."