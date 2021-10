Liga : Grenade prend un point en fin de match à Osasuna

La 10e journée de Liga s'ouvrait ce vendredi par Osasuna-Grenade, match contrasté entre le surprenant deuxième du classement et une équipe luttant pour son maintien.

Grenade a arraché un point in extremis sur la pelouse d'Osasuna ce vendredi, en ouverture de la 10e journée de Liga. Le club de Pampelune avait ouvert le score juste avant la pause via Avila, mais s'est retrouvé réduit à 10 à la 74e avec l'expulsion d'Angel Valdès et n'a finalement pas tenu bon : Angel Montoro égalisera à la 90e minute, permettant aux Andalous d'aller chercher le partage (1-1).

Osasuna, qui restait sur trois victoires de suite, prend grâce à ce petit point la seconde place temporaire du classement, dépassant le Real Madrid et se plaçant à deux points de la Real Sociedad. Un début de saison surprenant pour les Navarrais. Grenade, de son côté, reste juste au-dessus de la zone rouge.