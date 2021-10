Prolongation en vue pour Nicolo Barella

Alors que la prolongation de Lautaro Martinez se précise doucement, mais sûrement, un autre champion d'Italie devrait bientôt apposer sa signature en bas d'un nouveau contrat: un contrat de cinq ans attend en effet Nicolo Barella à Milan.

À 24 ans, Nicolo Barella est devenu une valeur sûre de l'effectif milanais. Passé par Cagliari et Côme, il avait rejoint l'Inter en 2019 et il a tout de suite fait ses preuves avec les Nerazzuri. Un peu plus de deux ans après son arrivée, il a disputé 98 rencontres, inscrit 8 buts et distillé 27 assists sous le maillot bleu et noir.

Nicolò Barella is set to extend his contract with Inter. New deal will be for next five years with increased salary. Liverpool never opened talks to sign him despite rumours. 🔵🇮🇹 #Inter #LFC



“We’re close to reach the agreement with Barella”, Inter CEO Beppe Marotta confirmed.