Ligue 1: un nouveau dauphin du PSG, Rennes dans le top 4

Après la défaite spectaculaire de Lyon à Nice et en attendant le Classique entre l'OM et le PSG de ce soir, ce sont Lens et Rennes qui ont réalisé les bonnes opérations de l'après-midi en Ligue 1.

Le Racing Club de Lens n'a laissé aucune chance au FC Metz. Devant leur public, les Lensois ont fait la différence grâce à un doublé de Wesley Said et des buts de Ganago et Frankoswki, Nicolas de Préville a inscrit le but messin (4-1). Les Sang et Or en profitent pour grimper à la deuxième place du classement de Ligue 1, avec six points de retard sur les Parisiens.

Derrière, le Stade Rennais fait l'autre bonne opération de l'après-midi. Les coéquipiers de Jérémy Doku, blessé, se sont imposés contre le Strasbourg de Matz Sels râce à un but tardif de Nayef Aguerd (1-0) et grimpent à la quatrième place.

Défaite en revanceh pour le Stade de Reims de Wout Faes, vaincu à domicile par Troyes (1-2), tandis que Lorient et Bordeaux ont partagé l'enjeu. Une rencontre que les Bordelais ont terminé à dix après l'exclusion de l'ancien Hurlu Jean Onana.