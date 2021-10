Douche froide pour Charleroi, déjà éliminé en Coupe de Belgique

Gros coup de froid sur le Stade du Pays de Charleroi: incapables de faire la différence pendant les 120 minutes de la rencontre, les Zèbres sont tombés aux tirs au but, contre Lommel, qui file en huitième de finale de la Coupe de Belgique (0-0, tàb 3-4).

Edward Still refusait de parler de tournante en avant-match, il n'a effectivement pas fait énormément de changements dans son équipe de base. Sept des onze joueurs alignés au coup d'envoi de ce seizième de finale de Coupe de Belgique étaient déjà titulaires à Seraing, vendredi dernier. Loïc Bessilé, Anass Zaroury, Mamadou Fall et Karim Zedadka ont toutefois profité de ce match contre Lommel pour engranger une titularisation.

Voici la composition du Sporting de Charleroi pour la rencontre de ce soir face au Lommel



Shamar Nicholson est malade

Les parades de Cristopher Fiermarin

Un onze qui a rapidement mis la pression sur la défense limbourgeoise. Dès les premières minutes, Zedadka, côté gauche et Tchatchoua, côté droit, adressent les premiers centres vers le petit rectangle.

Et c'est à la 13e minute que Charleroi se ménage sa première véritable opportunité. Adem Zorgane reprend de la tête un centre de Jules Van Cleemput, mais Cristopher Fiermarin repousse. La première des deux interventions de la première période du portier uruguayen qui aura encore une magnifique parade sur une tentative de la tête de Marco Ilaimaharitra à la demi-heure de jeu.

Quelques minutes auparavant, c'est l'ancien Lommelois de Charleroi, Anass Zaroury qui avait enflammé le Mambourg, mais sa frappe à ras de sol avait terminé sa course juste à côté du but de Fiermarin.

C'est finalement Ali Gholizadeh qui a le dernier mot de la première période. Servi en profondeur,il place sa tête, mais ne cadre pas. Charleroi a largement dominé le premier acte, mais n'a pas trouvé l'ouverture. Tout reste à faire au repos.

Une deuxième période décevante

Au retour des vestiaires, c'est Lommel qui met le nez à la fenêtre, mais les Limbourgeois ne parviennent pas à se montrer dangereux. La pression carolo est moins forte sur la défense visiteuse en début de seconde période, mais c'est quand mêem Charleroi qui se crée la plus belle opportunité du quatrième quart d'heure: le centre de Gholizadeh surprend Mamadou Fall qui laisse filer le cuir à quelques mètres du but seulement.

Et ensuite? Plus grand-chose à se mettre sous la dent. Contre une équipe de Lommel bien regroupée et bien organisée, le Sporting de Charleroi peine à trouver les espaces et n'échappera pas aux prolongations.

Déterminés, les Zèbres ont poussé dès le coup de sifflet de Monsieur Botterberg, mais c'est bien Lommel qui se ménage la plus grosse opportunité dans le premier quart d'heure de ces prolongations: de la tête, Jesper Tolinsson force Hervé Koffi à une belle détente.

En seconde période des prolongations, Charleroi a eu quelques occasions, mais n'a pas réussi à déverrouiller la marque. Ce sont donc les tirs au but qui ont déterminé l'identité du vainqueur de ce seizième de finale.

Premier tireur carolo, Morioka a envoyé le ballon largement, mais il a été imité par Thordarsson qui frappait pour envoyer Lommel au tour suivant. Partie remise pour les Limbourgeois: dans la foulée, Guillaume Gillet a tenté la panenka, Fiermarin s'est emparé du ballon et Lommel poursuit l'aventure en Coupe...