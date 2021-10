La fierté de Peter Van Der Veen, coach de Lommel: "120 minutes extrêmement difficiles"

Le SK Lommel s'est contenté de défendre, sur la pelouse de Charleroi, mais les Limbourgeois ont obtenu gain de cause, en se qualifiant pour les huitièmes de finale.

"C'est très difficile d'attaquer contre un bloc aussi bien organisé et aussi compact: il faut saluer la prestation de Lommel": Edward Still était admiratif du travail défensif effectué par les Lommelois contre son équipe, mercredi soir.

Son vis-à-vis ne cache pas que son équipe a souffert. "Ces 120 minutes ont été extrêmement difficiles pour nous", admet Peter Van Der Veen. "On n'a pas énormément joué au football, c'est vrai, mais on s'est battu comme des lions sur chaque ballon. On a vu que c'était très difficile de créer la surprise et d'éliminer des équipes de D1A et nous on l'a fait. Je suis très, très heureux et je ne peux que féliciter mes joueurs pour leur abnégation."