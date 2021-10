Énorme désillusion pour Charleroi: "On est dégoûté"

Edward Still n'a pas caché sa frustration au moment d'analyser l'élimination du Sporting de Charleroi.

"Mon ressenti? Je suis et on est dégoûté": Edward Still espérait vivre une belle aventure en Coupe pour sa première saison en tant que coach du Sporting, mais les Zèbres ont déchanté dès leur entrée en lice.

"Chapeau à Lommel"

Pourtant, les Carolos avaient mis toutes les chances de leurs côtés. "On avait préparé ce match de la meilleure manière, on a senti énormément d'énergie positive pour créer un esprit autour de cette campagne en Coupe, on savait à quoi s'attendre et notre plan était très clair."

Mais les Lomelois aussi avaient un plan précis à l'esprit et ils l'ont exécuté à la perfection. "On ne peut que féliciter l'adversaire pour la qualité de sa prestation défensive", insiste le jeune coach de Charleroi. "C'est clair qu'on aurait dû se créer plus d'occasions. On est aussi tombé sur un gardien qui a fait quelques grands arrêts... Mais chapeau à Lommel", conclut Edward Still.