Charleroi veut sa revanche contre Eupen

Les Zèbres ont déjà fait une croix sur la Coupe de Belgique, mais ils veulent rapidement évacuer leur déception.

Le Sporting de Charleroi a pris un gros coup sur la tête, mercredi soir en Coupe de Belgique. Éliminés aux tirs au but par Lommel, les Zèbres ont déjà fait une croix sur l'une de leurs ambitions.

Car Edward Still rêvait d'un beau parcours en Coupe. "Je le sais, il n'y a rien de plus beau que de gagner quelque chose", estime celui qui avait notamment gagné la Coupe en tant que T2 de l'Antwerp. "Et voir ça s'envoler aussi vite, ça fait très mal", ajoute-t-il.

Et pourtant, le coach carolo avait déjà la suite des événements en tête. "Demain, on repart au travail. En Coupe, il n'y a pas de lendemain après une défaite et c'est ça qui est difficile. Mais je le sens, ma seule envie c'est de revenir jeudi avec un feu encore plus grand."