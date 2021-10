L'homme du match: Cristopher Fiermarin a mis Charleroi en échec

Le jeune portier de Lommel a été intransigeant sur les quelques occasions carolos et ça a suffi pour envoyer Lommel en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Un match fermé, avec peu d'occasions, des Lommelois bien organisés et prêts à boucher tous les espaces: le piège s'est refermé sur le Sporting de Charleroi, mardi soir, en Coupe de Belgique. Et si c'est le cas, c'est en partie à cause de Cristopher Fiermarin.

Âgé de 23 ans, le gardien uruguayen est arrivé en Belgique en prêt, en provenance du Montevideo City Torque et il a tout de suite pris place entre les perches limbourgeoises. Mercredi soir, à Charleroi, il a montré pourquoi il s'était imposé aussi vite.

En première période, le portier urugayen a eu deux interventions déterminantes et spectaculaires sur des coups de tête de Marco Ilaimaharitra et d'Adem Zorgane. Et ensuite? Il n'a plus eu grand-chose à faire, mais il l'a très bien fait.

Impeccable dans ses sorties aériennes, attentif sur sa ligne quand ça a été nécessaire, le portier de Lommel a tenu le zéro, avant de cueillir tranquillement la panenka de Guillaume Gillet sur le dernier tir au but, pour valider la qualification limbourgeoise.