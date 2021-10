Leonardo prend la défense de Neymar

Le directeur sportif ne comprend pas les critiques adressées à l'attaquant brésilien, qui a été décisif hier soir.

"On dit que les joueurs font la fête, tout ça, mais ce n'est pas la vérité. On parle avec eux, c'est toujours comme ça. Les critiques visant Neymar sont injustes. C'est un joueur très expérimenté, avec un très grand volume. S'il était toujours dans la fête, il ne courrait pas comme ça 90 minutes. Calme !" a déclaré Leonardo en zone mixte après la victoire du PSG contre Lille hier soir.

Impliqué sur le but de Marquinhos avant de servir Di Maria pour le 2-1, Neymar a été décisif face au LOSC: "Ce fut un match très difficile. C'est une bonne équipe en face. On a lutté jusqu'au bout, on a marqué. Bravo à tous, je suis content. Les critiques ? C'est normal. Cela fait 15 ans que je joue au foot en pro et je m'en fiche. Le plus critique envers moi, c'est moi. Personne ne sait ce qu’il se passe dans l’équipe, sur et en-dehors du terrain. On sait ce que l’on fait. Il ne se passe rien. Et moi je m'en fiche, je continue" a déclaré l'attaquant brésilien après la rencontre.