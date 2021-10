Pep Guardiola à l'aube de son 200e match de Premier League: "Je n'ai aucun regret"

Un nouveau cap pour Pep Guardiola qui dirigera son 200e match de Premier League, samedi, contre Crystal Palace.

"200 matchs? Je ne pourrais pas être plus heureux", a estimé Pep Guardiola en conférence, vendredi après-midi. "200 matchs, c'est quelques années de travail et c'est aussi parce que nous avons gagné de nombreux matchs. Il n'y a pas de secret. Nous sommes jugés par rapport à nos résultats, pas par rapport au football qu'on propose."

Triple champion d'Angleterre, l'Espagnol est aussi très heureux de ce qu'il a accompli avec City depuis son arrivée. "Je n'ai aucun regret", lance-t-il. "Je ne pourrais pas demander plus que ce que nous avons fait jusqu'ici. Je suis plus qu'heureux de ce que nous avons vécu ensemble et j'espère que nous pourrons continuer comme ça dans les années à venir."

Le bilan de Pep Guardiola avec City est d'ailleurs impressionnant: sous ses ordres, City a remporté 146 matchs sur 199 disputés en Premier League et affiche une moyenne de 2,33 points par match de championnat.