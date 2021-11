Aster Vranckx fait déjà son trou à Wolfsburg

Le pur produit du centre de formation de Malines est arrivé sur la pointe des pieds cet été du côté du club allemand. Grosse révélation de notre Pro League les deux saisons précédentes, le milieu de terrain de 19 ans est en train, déjà, de se faire une place à Wolfsburg.

A à peine 19 ans, Aster Vranckx vit un mini-rêve éveillé du côte de Wolfsburg. Arrivé sur la pointe des pieds cet été en provenance de Malines contre un chèque de huit millions d'euros, le pur produit du KaVé n'était pas pressenti pour occuper une place de titulaire pour ses premières semaines en Bundesliga. Et pourtant, cela fait déjà quatre matches que le jeune talent n'a plus quitté le onze de base des Loups.

Il faut dire que depuis le début de sa carrière, Vranckx franchit les paliers à la vitesse v v prime. Le milieu de terrain a découvert le football professionnel à seulement 16 ans lors de la finale de Supercoupe de Belgique 2019 avec Malines contre Genk. En l'espace de deux saisons, le jeune talent est devenu une des révélations du championnat belge.

Ses capacités physiques et son aisance balle au pied attirent vite l'intérêt de nombreux clubs étrangers mais c'est finalement Wolfsburg qui raflera la mise. Arrivé cet été, Vranckx a cependant été freiné par une déchirure musculaire au niveau du mollet : "C'était un coup dur pour moi car j'ai perdu sept semaines dans ma préparation. Mais à force de travail acharné, j'ai pu retrouver les terrains en octobre", déclarait-il encore récemment pour Sport/Foot Magazine.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail a payé. Le 16 octobre, Vranckx fêtait ses premières minutes sous le maillot de Wolfsburg contre l'Union Berlin avant de vivre quatre jours plus tard sa première titularisation ainsi que sa première rencontre en Ligue des Champions. Depuis, le Belge n'a plus quitté le onze de base et était encore présent ce mardi lors de la victoire contre Salzbourg (2-1). Petite ombre au tableau, le médian a dû sortir sur blessure et on espère que ce n'est rien de grave pour le Diablotin qui incarne déjà le futur de notre sélection nationale.