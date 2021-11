Saint-Etienne remonte Clermont, Monaco n'y arrive toujours pas

Les Verts empochent leur première victoire de la saison.

Alors que le score était de 0-0 au repos, Bayo et Berthomier ont assommé Saint-Etienne en cinq minutes. Mais la réduction du score à dix minutes du terme d'Arnaud Nordin, qui a inscrit son premier but de la saison, a redonné du baume au coeur des Verts. Dans le temps additionnel, Krasso et Sow ont retourné Clermont et permettent aux locaux d'empocher leur première victoire de la saison.

Avec Wout Faes mais toujours sans Thomas Foket et Eliot Matazo, Reims et Monaco se sont quittés dos à dos sur le score de 0-0.

Nantes et Strasbourg ont également partagé l'enjeu, 2-2. Après l'ouverture du score de Coulibaly après vingt minutes, c'est Diallo qui a ramené les deux équipes à égalité juste avant le repos. Alors que Kolo Muani remettait les Canaris aux commandes juste après le repos et qu'Ajorque se faisait exclure pour Strasbourg, on voyait mal comment les visiteurs allaient pouvoir revenir au score. Mais c'était sans compter sur Thomasson qui a inscrit son deuxième but en deux semaines pour sceller le score final à 2-2. Renaud Emond est resté sur le banc durant l'intégralité de la partie.

Dans la dernière rencontre de cette après-midi, Brest, qui était mené 1-0 au repos après l'ouverture du score de Grbic, a pu compter sur l'exclusion après seulement 28 minutes d'Hergault pour revenir dans la partie. Il aura cependant fallu attendre la seconde période et les buts de Faivre et Mounier pour voir se dessiner la victoire de Brest en déplacement à Lorient.