Incroyable : le conflit entre Marc Brys et Samuel Eto'o relancé !

Marc Brys a été nommé sélectionneur du Cameroun il y a deux mois. Cela ressemblait à un beau challenge pour le Belge, mais les choses ont très vite mal tourné...

Marc Brys (ex-OHL, STVV, Beerschot et Malines) vit une situation très particulière à la tête du sélection du Cameroun, c'est le moins que l'on puisse dire.

Tout d'abord, la décision de sa nomination avait été prise par le Ministère des Sports, ce qui avait irrité la Fédération et son président Samuel Eto'o car cela ne respectait pas le protocole.

Finalement confirmé, Brys avait été impliqué dernièrement dans une violente altercation avec Samuel Eto'o, qui s'était finalement excusé et a affirmé qu'il restera en poste.

Mais un nouvel épisode risque d'à nouveau mettre le feu aux poudres. Ce dimanche soir, les joueurs et le staff ont rejoint l’hôtel Hilton de Yaoundé pour préparer deux matchs de la qualification pour la Coupe du monde 2026, face au Cap-Vert et l’Angola.

Seulement, Marc Brys et l’entraîneur nommé par Eto’o, Martin Ndtoungou Mpile, se sont présentés ensemble et ne seraient pas adressé un mot.

De plus, Martin Ndtoungou Mpile et ses adjoints n'avaient pas de chambre réservée à leur nom. Ce lundi, Marc Brys a également fait les frais de l'organisation chaotique qui règne au sein de la fédération. Le bus devant les amener au centre d'entraînement ne s'est pas présenté. Selon la Gazzetta dello Sport, c'est Eto'o lui-même qui aurait demandé au chauffeur de faire marche arrière. Aucun équipement n'était également mis à disposition.

🔴 Marc Brys, ses assistants et l’ensemble des Lions indomptables se sont réveillés sans équipements à l’hôtel Hilton ce matin. 😳🇨🇲



🎥 @Griffe2Foot pic.twitter.com/RGRYd1O5dT — AllezLesLions (@AllezLesLions) June 3, 2024

Brys et son équipe ont dû eux-même faire des courses dans les magasins de Yaoundé. “On n’a pas de ballons, on n’a pas de matériel, on n’a pas d’équipements. Est-ce que tu penses que le stage se passe bien ? Ça ne se passe pas bien", a déclaré le Belge à la radio camerounaise. Déjà deux jours que c’est comme ça. C’est du jamais vu. Ça fait 26 ans que je suis dans cette profession et je n’ai jamais vu ça.”