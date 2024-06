La meilleure pelouse de Pro League confirme son titre, Anderlecht et le Standard loin de jouer sur des billards

Comme chaque année, la Pro League révèle les dix meilleurs terrains du monde professionnel belge. Anderlecht et le Standard n'en font pas partie.

En cette fin de saison, l'heure est aux bilans : pour les joueurs, les entraîneurs, mais aussi...pour les jardiniers. La Pro League a en effet remis son rapport quant aux meilleures pelouses de la D1A et de la D1B.

Le classement est établi de la manière suivante : chaque semaine, le capitaine et l'entraîneur principal de l'équipe visiteuse notent la qualité de la pelouse du club évoluant à domicile. Le délégué du match ainsi qu'un représentant du titulaire des droits TV s'y collent également. Tout cela conduit à une moyenne (pondérée sur 60) à l'issue de la saison.

Comme souvent, c'est la pelouse de Louvain qui a été plébiscitée : avec une note moyenne de 58 sur 60, la collaboration avec les greenkeepers de Leicester (les deux clubs sont partenaires) a encore fait des merveilles.

Un outil de travail assez inégal

L'Antwerp (57,86) et La Gantoise (56,26) complètent le podium. Lommel (quatrième du classement) et Deinze (sixième) sont les deux équipes de D1B présentes dans le top 10.

L'Union Saint-Gilloise (cinquième) est également bien classée. De la septième à la dixième place, on retrouve Malines, Genk, Westerlo et le Club de Bruges. En revanche, pas de trace d'Anderlecht et du Standard. La pelouse du Lotto Park a été l'un des grands sujets de discussion au Sporting cette saison.