Comment Anderlecht a échoué il y a deux ans à recruter...une superstar mondiale

Manchester United a payé 74 millions d'euros pour lui l'été dernier... Il y a deux ans, Peter Verbeke avait conclu un accord avec le FC Copenhague pour recruter Rasmus Hojlund à Anderlecht pour deux millions d'euros.

Verbeke était alors à la recherche d'un nouveau numéro 9 après que Lukas Nmecha n'ait pu être retenu. Finalement, il a de nouveau recruté deux attaquants en prêt, Joshua Zirkzee et Christian Kouamé. En réalité, il voulait aussi attirer Rasmus Hojlund du FC Copenhague.

À l'époque, Hojlund était une option abordable. Il devait coûter deux millions et un accord avait même été conclu avec Copenhague sur ce montant de transfert. Mais l'attaquant danois devait encore convenir des termes personnels avec les mauves.

C'est là que le bât blesse. Apparemment, selon la Dernière Heure, il n'était pas convaincu qu'il jouerait chaque semaine à Anderlecht. Sans doute a-t-il mal évalué la situation...

Cependant, Zirkzee et Kouamé étaient déjà en prêt et il pensait ne pas recevoir assez de temps de jeu. La concurrence a donc joué un rôle néfaste dans les négociations.

Hojlund craignait de ne pas jouer autant qu'à Sturm Graz, qui offrait autant à Copenhague qu'Anderlecht et garantissait au joueur de jouer chaque week-end dans le championnat autrichien. Six mois plus tard, il partait pour l'Atalanta. Pour dix fois le prix payé par Graz. L'été dernier, il a signé pour 74 millions (!) d'euros à Manchester United.