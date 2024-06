OFFICIEL : mauvaise nouvelle pour Wout Faes

Leicester City s'est offert le titre de Championship (D2 anglaise) et évoluera donc la saison prochaine en Premier League, un an seulement après sa relégation.

Leicester a pu compter sur le Diable Rouge Wout Faes pour décrocher ce sacre. Le défenseur central de 26 ans a disputé 46 matchs de championnat, dont 43 en tant que titulaire. Dennis Praet, quant à lui, se dirige probablement vers un départ.

Les Foxes retrouveront cependant l'élite du football anglais sans leur coach, Enzo Maresca. Le club l'a annoncé ce lundi après-midi.

"Le Leicester City Football Club confirme aujourd'hui le départ d'Enzo Maresca de son poste de manager de l'équipe première. Compte tenu des bases prometteuses établies au cours de sa seule saison à la tête du club, le club est déçu qu'Enzo ait décidé à ce stade qu'il ne voulait plus faire partie de notre vision", a communiqué Leicester.

