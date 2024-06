Un Diable Rouge croit à une victoire à l'Euro : "On peut créer la surprise !"

La Belgique fera partie des outsiders pour la victoire finale cet été à l'Euro. Peuvent-ils déjouer les pronostics ?

Les Diables Rouges connaissent une nouvelle ère, marquée par l'avènement de plusieurs jeunes joueurs. Certes, ce n'est plus (ou pas encore ?) la fameuse génération dorée, mais les Belges ont réalisé quelques résultats intéressants sous Domenico Tedesco.

Versés dans un groupe composé de la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine, la qualification des Diables pour les tours à élimination directe semble un strict minimum.

Dans une interview accordée à RTL Sports, l'international belge Jérémy Doku a dévoilé de très belles ambitions. "Je ne veux pas dire qu'on va gagner, parce que tout le monde va dire ça. Nous, on veut juste produire le meilleur de ce qu'on peut faire. Le seul regret qu'on pourrait avoir, c'est de ne pas être nous-mêmes, et qu'on ne gagne pas parce qu'on a pas été à 100%."

"Je me dis qu'on a les joueurs pour le faire. On n'a peut-être pas des grands noms comme les grosses nations mais on est une équipe, on se connait, on s'aime et on se donne à fond les uns pour les autres", a continué le joueur de Manchester City.

"Je pense qu'on peut créer la surprise. On n'est pas favoris, mais parfois c'est même mieux. Etre considéré comme un favori, ça peut être un piège. Au final, on s'en fout. On doit juste faire notre job."