Un Diable Rouge a bien grandi depuis l'Euro 2020 : "Mon statut a changé, on attend plus de moi"

Jérémy Doku sera l'une des principales armes des Diables à l'Euro. Il compte bien emmener la sélection le plus loin possible.

Jérémy Doku a beau n'avoir que 22 ans, il s'apprête déjà à disputer son troisième grand tournoi international après l'Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022.

Lors du précédent Euro (disputé en 2021 suite au covid), l'ancien Anderlechtois sortait de sa première saison à Rennes et avait marqué les esprits par sa prestation pleine de percussion face aux Italiens, précipitée par la blessure d'Eden Hazard.

Plus de pression ? Pas de problème pour Doku

Au Qatar, Roberto Martinez ne l'avait aligné que 18 minutes, à l'occasion du match décisif face à la Croatie. Cet été, il devrait vivre son premier grand tournoi en tant que titulaire. Et il semble conscient de cette évolution, notamment dûe à son arrivée à Manchester City.

"Ce n'est pas le même Jérémy que lors du premier Euro. J'étais un peu la wild card, le joker qui peut débloquer un match" se souvient-il pour RTL.

"Je pense que je n'ai plus le même statut, on attend un peu plus de moi, j'en suis conscient. Mais j'aime bien ça, c'est ce que je préfère. Dans tous les cas, j'essayerai d'être moi-même sur le terrain et d'apporter mon maximum à l'équipe".