La réaction pleine d'humilité de Nicky Hayen après sa prolongation : "Je ne m'y attendais pas du tout !"

La nouvelle est tombée ce lundi : Nicky Hayen restera l'entraîneur du Club de Bruges la saison prochaine. Ce n'est pas vraiment une surprise, car les Blauw en Zwart avaient peu d'autres options après avoir remporté le titre de champion de Belgique.

Nicky Hayen a signé un nouveau contrat, à durée indéterminée. "C'est quand même un petit soulagement", a-t-il réagi sur Sporza. "Je suis très reconnaissant envers le Club", a-t-il déclaré après plus d'une semaine de discussions.

"La communication du club a toujours été claire : nous parlerions après les play-offs. Et c'est ce que nous avons fait - dans une atmosphère très détendue et constructive."

Nicky Hayen réagit à sa prolongation au Club de Bruges

"Nous ne voulions pas changer la dynamique pendant le championnat. Nous nous sommes concentrés uniquement sur le football, pour parler de l'avenir par la suite."

De l'entraîneur des espoirs à guide des champions, c'est une très belle histoire pour Hayen. "Même moi, je ne m'attendais pas à ça quand j'ai pris le relais", raconte Hayen. "Nous avions simplement fixé un objectif simple : gagner autant de matchs que possible en championnat et en Europe. Je ne pensais pas du tout à ma continuité après cette saison."

Les attentes sont désormais élevées, mais il n'en a pas peur. Après le titre, il bénéficie déjà du soutien des fans, ce qui s'est encore une fois manifesté après l'annonce de son contrat. "Cela me fait énormément plaisir."

"Si on m'avait dit il y a quelques mois qu'ils me soutiendraient autant, je n'aurais osé y croire. On le ressentait déjà pendant les play-offs : l'ambiance des jours anciens était de retour à Jan Breydel. C'était un titre pour tout le monde."