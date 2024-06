26 joueurs plutôt que 25 ? Tedesco pourrait bien changer d'avis...au profit d'un joueur de Pro League

Cette semaine, il y aura encore deux matchs amicaux (contre le Monténégro et le Luxembourg) pour roder les Diables Rouges avant l'Euro. Ces prochains jours devraient également apporter plus de clarté quant à l'état physique de certains.

Le premier entraînement des Diables Rouges s'est déroulé sans Jan Vertonghen, Arthur Theate et Youri Tielemans. Il existe même une possibilité de voir un ou plusieurs de ces cadres manquer le premier match contre la Slovaquie.

Franky Vercauteren a déclaré dimanche qu'il était prévu de voyager en Allemagne avec 25 joueurs, mais que la situation est évaluée quotidiennement. S'il y a encore des doutes d'ici la fin de la semaine, un 26ème homme fera partie du voyage. C'est en effet vendredi que Domenico Tedesco devra remettre sa liste définitive à l'UEFA.

Tielemans concurrent de Mangala

Avec l'appel à Axel Witsel et Maxim De Cuyper, le sélectionneur dispose déjà de solutions de rechange pour Jan Vertonghen et Arthur Theate. Pour Youri Tielemans, la situation est différente. Il a bien performé en remplaçant De Bruyne contre l'Angleterre, mais si ce dernier est en forme, le joueur d'Aston Villa ne devrait pas jouer dans ce registre.

© photonews

Il serait alors en concurrence directe avec Orel Mangala. C'est pourquoi Arne Engels et Mandela Keita, deux milieux de terrain, ont rejoint le groupe de manière provisoire. Arne Engels s'est bien comporté en Bundesliga mais Keita dispose d'un avantage : il a déjà été avec les Diables Rouges et est plus robuste dans les duels.

Keita prêt à annuler ses vacances

Si un joueur supplémentaire était amené à faire le voyage, le milieu de l'Antwerp aurait de grandes chances d'être de la partie. Et cette possibilité augmentera de jour en jour. Pourquoi prendre un risque inutile risque ? Keita n'aurait apparemment aucun problème à annuler ses vacances pour être présent, même s'il ne joue pas.

L'expérience d'un grand tournoi et ses perspectives d'avenir en équipe nationale ne peuvent être que des points positifs. Et cela ne ferait pas de mal non plus à l'Antwerp en vue d'un transfert.

Mais tout cela dépendra donc de l'état de forme de Tielemans. Comme Jan Vertonghen, il est gêné par une blessure à l'aine. Son évolution est donc relativement imprévisible.