Un Diable Rouge se réjouit encore de l'arrivée de Tedesco : "C'était parfois frustrant avec Roberto Martinez"

A l'image de plusieurs joueurs de la jeune génération, Wout Faes a rapidement pris en importance chez les Diables depuis l'arrivée de Domenico Tedesco. Il ne tarit pas d'éloges envers le sélectionneur.

La comparaison est frappante : sous Roberto Martinez, Wout Faes n'a disputé que cinq minutes en équipe nationale. Depuis l'arrivée de Domenico Tedesco, il a en revanche débuté 10 des 12 matchs.

Il confirme à La Dernière Heure que faire son trou en défense n'a pas été simple : "Quand tu viens, la première fois, tu observes et tu ne fais pas trop de bruit. Cela a été parfois frustrant, avec Roberto Martinez, parce que j’avais l’impression que j’étais proche de jouer, mais ce n’est pas arrivé".

Un sacré contraste avec sa situation actuelle : "Avec le nouveau coach, les choses ont changé et je sens la confiance, ce qui est toujours important pour un joueur. Je prends plus souvent la parole, mais le plus important reste de faire mon job".

Wout Faes confirmé à l'Euro ?

Wout Faes apprécie particulièrement le dialogue engagé par Tedesco : "De manière spécifique, lors d’un rassemblement, il me convoque le mardi dans son bureau pour me présenter l’attaquant adverse. Par exemple, on va jouer contre le Monténégro, il va me parler de l’attaquant A et de l’attaquant B, ce qu’il attend de moi".

Wout Faes gardera-t-il la confiance du sélectionneur pour l'Euro ? Les incertitudes de Jan Vertonghen, le retour d'Axel Witsel mais aussi la bonne saison de Zeno Debast brouillent les cartes en défense centrale.