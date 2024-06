OFFICIEL : le Club de Bruges a pris sa décision concernant Nicky Hayen !

Le Club de Bruges doit beaucoup à Nicky Hayen. Le coach est parvenu à redresser la barre en un temps record et à remporter le titre de champion de Belgique.

Nicky Hayen est arrivé en remplacement de Ronny Deila alors que le Club de Bruges traversait une période compliquée. L'ancien coach des U23 a fait bien mieux que convaincre.

En effet, Bruges s'est montré intraitable en Champions Play-offs et a remporté le titre au nez et à la barbe de l'Union et du RSC Anderlecht.

Nicky Hayen prolonge au Club de Bruges

Ces dernières semaines, l'avenir de Nicky Hayen au Club de Bruges était incertain. Assez peu d'informations circulaient quant à une prolongation.

C'est désormais chose faite : Hayen restera sur le banc du Club de Bruges la saison prochaine. Le Club l'a annoncé ce lundi après-midi.

Le communiqué explique également que Robin Veldman (38 ans), entraîneur du Club NXT, restera également la saison prochaine. Il a signé un contrat à durée indéterminée.