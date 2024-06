Étonnant : l'un des joueurs du Monténégro... aurait pu porter les couleurs de la Belgique !

La sélection monténégrine n'est pas la plus connue dans nos contrées. Quelques noms, tout de même, attirent le regard et parmi eux un certain Matija Sarkic.

La sélection du Monténégro a quelques connexions avec le football belge. Ainsi, le sélectionneur, Robert Prosinecki, véritable légende du football yougoslave (138 matchs pour l'Étoile Rouge de Belgrade), a porté les couleurs du Standard de Liège plus tard dans sa carrière, en 2000-2001. Parmi les cadres qui devraient débuter ce mercredi face aux Diables Rouges, on retrouve également un ancien de Jupiler Pro League. Adam Marusic (31 ans), qui évolue à la Lazio Rome depuis 2017 et y a cumulé 277 matchs, a en effet évolué au KV Courtrai de 2014 à 2016, puis pendant une saison au récemment défunt KV Ostende. Matija Sarkic, le "Belge" de la sélection monténégrine Mais la connexion la plus inattendue entre la Belgique et le Monténégro vient de l'un des gardiens de but repris par Prosinecki : Matija Sarkic (26 ans). Son nom vous dit peut-être quelque chose : il y a quelques années de cela, Walfoot.be interviewait son frère jumeau Olivier (lire ici). Les frères Sarkic sont nés en Angleterre, mais suivent à 7 ans leur père Bojan Sarkic, diplomate, à Bruxelles. Là, Olivier et Matija rejoindront Neerpede. Matija Sarkic, gardien de but, y restera jusqu'à ses 18 ans. Durant leur période à Anderlecht, les deux jeunes monténégrins obtiendront donc en théorie le droit de représenter les équipes de jeunes belges. Dès 2013, cependant, ils opteront pour le Monténégro en équipe nationale U17. Matija Sarkic quittera Anderlecht en 2015 et retournera en Angleterre, direction Aston Villa. De prêt en prêt, il n'obtiendra que très peu de temps de jeu jusqu'à un prêt en Écosse en 2019-2020, à Livingston. Matija à Millwall, Olivier au Monténégro C'est cette année-là que Matija Sarkic touchera le Graal : il deviendra international monténégrin, le 19 novembre 2019, à l'occasion d'un match amical face à la Biélorussie. Depuis, il a cumulé 8 caps. Après plusieurs saisons sur le banc de Wolverhampton, en Premier League, puis plusieurs prêts en Championship, Sarkic signe à Millwall l'été passé et sort d'une excellente saison. Son frère a connu une carrière plus mouvementée : jusqu'en 2023, il n'avait marqué que 8 buts au niveau professionnel, lui qui est pourtant attaquant de pointe. Mais en février 2023, Olivier Sarkic retourne au pays, avec succès : cette saison, il a marqué 11 fois et donné 11 passes décisives en 33 matchs, contribuant au titre du FK Decic. Olivier espère certainement retrouver un jour Matija en équipe nationale. Robert Prosinecki va-t-il faire l'honneur à Matija Sarkic, le "Belge" d'adoption, d'une titularisation ce mercredi face au pays où il a grandi ? Ce n'est pas impossible : en mars dernier, Mijatovic, le n°1, avait joué l'un des deux matchs, et Sarkic l'autre. Ce serait un beau clin d'oeil du destin.