L'affaire qui risque encore de faire couler beaucoup d'encre à Genk : "C'est entre lui et le club..."

Genk a terminé la saison par une défaite en barrage européen face à La Gantoise. Les Limbourgeois vont devoir se reconstruire après le départ de leur coach Wouter Vrancken.

La fin de saison a été très agitée du côté du KRC Genk. Les Limbourgeois semblaient pourtant pouvoir jouer un rôle de trouble-fête dans les Champions Play-offs.

Mais plusieurs mauvais résultats ainsi que le départ anticipé de leur entraîneur Wouter Vrancken sont venus noircir le tableau. Sans doute, l'annonce du transfert du coach vers La Gantoise a été difficile à encaisser.

"Le départ d'un entraîneur pèse toujours sur le groupe. Wouter est un très bon entraîneur et je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait", a déclaré le gardien Maarten Vandevoordt à Het Belang Van Limburg.

"Ce qu'il s'est passé est une affaire entre lui et le club. Je ne connais pas les histoires et je ne devrais pas les connaître non plus", a continué le désormais joueur de Leipzig.

"Pour moi, le départ de l'entraîneur a été une situation très étrange. Mais entre-temps, j'ai vécu beaucoup de choses imprévisibles dans ma carrière", déclare quant à lui Patrik Hrosovsky.

"Ce n'est pas toujours facile, mais cela fait partie du football et, en tant que joueur, on ne peut que l'accepter. Une nouvelle saison s'annonce, j'espère qu'elle sera meilleure que celle-ci..."