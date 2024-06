"Ce n'est pas juste parler pour parler, il sait nous mettre des claques" : Jérémy Doku confirme qui est le vrai leader des Diables

La complicité entre Jérémy Doku et Romelu Lukaku pourrait faire des ravages à l'Euro. Les deux hommes s'estiment et s'apprécient.

Un débordement de Jérémy Doku pour servir Romelu Lukaku sur un plateau : tous les supporters des Diables Rouges signeront des deux mains pour voir aller au bout ce genre d'action à l'Euro. D'autant qu'entre les deux hommes, l'entente est au beau fixe.

"Il y a aussi Jan Vertonghen ou Thomas Meunier qui comptent beaucoup pour le groupe, mais c'est vrai que Romelu joue plus près de moi. Il y a de la complicité, même en dehors du foot. Quand j'ai besoin de conseils, il va me les donner, on joue beaucoup aux jeux vidéo" raconte-t-il à RTL.

Lukaku, patron naturel du noyau

Il poursuit : "Sur le terrain, on se cherche, parce qu'on sait ce que l'autre veut. J'aime jouer avec lui parce que son style de jeu correspond bien au mien. Parfois on va se disputer parce qu'on n'est pas d'accord mais c'est ça qui fait qu'on a un lien différent. On s'aime beaucoup".

C'est aussi à ce genre de comportement qu'on reconnait un leader, d'ailleurs détenteur du brassard au grand dam de Thibaut Courtois : "Romelu est très présent avant et pendant les matchs, il parle beaucoup parce qu'il a de l'expérience. Mais ce n'est pas juste parler pour parler, il veut nous aider. Il sait nous mettre une claque s'il faut".

Si Jérémy Doku et Romelu Lukaku se trouvent bien à l'Euro, les Diables pourraient se montrer particulièrement redoutable. Surtout avec un certain Kevin De Bruyne derrière eux.