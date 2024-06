Wout Faes réagit aux critiques : "Ce serait hypocrite de dire cela..."

La charnière défensive belge n'a pas été épargnée par les critiques en préparation pour l'Euro. Domenico Tedesco a même dû rappeler Axel Witsel. Il y a donc de grandes interrogations, mais Wout Faes compte bien les dissiper.

Wout Faes a été de maintes fois critiqué pour ses prestations chez les Diables. Désormais, il veut bien se montrer aux yeux du public belge lors de l'Euro. "Oui, j'ai vraiment ce sentiment. Cela a aussi à voir avec mon passé", dit-il dans Het Laatste Nieuws.

"J'ai joué à Ostende. Nous n'étions pas dans le haut de classement et nous ne pratiquions pas un football attrayant, mais pour moi, c'était une école de vie cruciale."

"Les gens qui m'ont vraiment suivi savent les étapes que j'ai franchies dans ma carrière. Pour le monde extérieur, ce n'était pas assez attractif. Je suis passé d'Anderlecht à Heerenveen et à Excelsior, puis à Ostende, ces étapes ne séduisent pas."

"C'est la même chose avec le transfert à Reims. J'étais là aux côtés d'Axel Disasi, désormais à Chelsea et qui vaut désormais 40 millions d'euros. Chaque étape de ma carrière a été réfléchie et de la manière la plus idéale possible. J'en récolte maintenant les fruits."

Faes n'est pas du genre à se mettre en avant, ce qui n'aide pas l'image du grand public. Cependant, il n'utilise pas les critiques émises à son égard comme source de motivation.

"Non, je trouverais cela hypocrite. Après mes premières semaines à Leicester, je n'ai reçu que des éloges, mais même là, je refuse d'y adhérer. Je ne me laisse pas emporter. Que cela se passe mal ou bien."