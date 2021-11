Adrien Truffert, Diable Rouge ? Le Français né à Liège répond

Son nom avait été cité, un peu comme surgi de nulle part, il y a quelques mois pour intégrer la sélection de Roberto Martinez : Adrien Truffert, international français U21, répond à cet intérêt.

Un peu comme Pascal Struijk, Néerlandais né à Deurne et qu'on pensait proche d'intégrer les Diables Rouges, Adrien Truffert (19 ans), né à Liège, avait été cité comme un Diable ou Diablotin potentiel à l'époque. Le latéral du Stade Rennais est international Espoirs français, mais pourrait un jour être sélectionné par Jacky Mathijssen ou Roberto Martinez (ou son successeur).

Truffert, interviewé par L'Equipe, a reconnu l'intérêt en provenance de Belgique. "J'ai été très flatté que la Belgique s'intéresse à moi", déclare-t-il. "Mais je me concentre sur mes performances en Espoirs en ce moment, et je me poserai la question après". L'arrière gauche, qui compte 12 matchs et 2 buts cette saison, ne ferme donc pas catégoriquement la porte ...