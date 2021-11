Situation rocambolesque : les Gallois seront barragistes, mais doivent absolument battre les Diables

A force de tout mélanger, y compris les pinceaux des supporters, l'UEFA nous offre des situations assez bizarres et des rencontres aux objectifs assez risibles.

Ca mardi soir, la Belgique jouera donc au Pays de Galles sa dernière rencontre qualificative pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Si depuis la victoire contre l’Estonie, le billet des Diables est composté, pour les Gallois c’est une autre histoire.

En effet, quoi qu’il arrive ce soir, les coéquipiers de Gareth Bale seront… barragistes. En effet, ces fameux barrages comprendront les 10 deuxièmes des groupes et les 2 pays non-barragistes (et non-qualifiés) qui sont le mieux classé dans la Ligue des Nations. A ce petit jeu, l’Autriche sera dans les barrages, et la deuxième place va se jouer (cela ne s’invente pas) entre le Pays de Galles et la République Tchèque, qui ont remporté leur groupe de Nations League.

Mais alors, vous allez me dire que les deux pays n’ont rien à gagner ce soir ? Et bien si, car les 6 meilleurs deuxièmes (des 10 qui vont au barrage) seront têtes de série et auront le loisir de jouer leur demi-finale à domicile. Autrement dit, les deux « repêchés » de la Nations League joueront à l’extérieur au mois de mars prochain. On pourrait même ajouter que, vu les situations dans les autres groupes, le Pays de Galles devra l’emporter ce mardi, afin d’être assurée d’être dans ce fameux top 6.

Allez, prenez un Dafalgan et profitez de la rencontre de ce soir. Heureusement pour nous, les Diables sont déjà qualifiés.