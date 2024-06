L'avenir de Kylian Mbappé est désormais scellé à 100% : l'annonce officielle est pour bientôt

Le faux suspens a assez duré. Voilà de très longs mois que tout le monde sait que Kylian Mbappé signera au Real Madrid au terme de cette saison, mais l'officialisation a traîné, jusqu'aux adieux de la star du PSG. Depuis, on attend seulement la date de cette annonce officielle de la part du Real Madrid.

Désormais, le "gourou" du mercato Fabrizio Romano a donné l'ultime update à cette saga : "HERE WE GO ! Tous les documents ont été signés et délivrés. La signature de Kylian Mbappé sera annoncée la semaine prochaine", assure le journaliste italien.

Une décision "qui date du mois de février", assure Romano : "Il peut désormais être considéré comme un joueur du Real Madrid".

Le Real Madrid va donc vivre une semaine historique, entre la 15e Ligue des Champions remportée par le club et cette nouvelle arrivée "galactique".

