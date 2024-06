Quel rôle pour Axel Witsel à l'Euro ? "Il y a des chances qu'il ne joue pas..."

Ce fut la grosse surprise de la sélection de Domenico Tedesco : Axel Witsel sort de sa retraite internationale et sera présent à l'Euro avec la Belgique.

De plus en plus d'observateurs réclamaient le retour d'Axel Witsel en équipe nationale. Ce souhait est désormais devenu réalité. La grande question reste de savoir quel sera le rôle de Witsel lors de l'Euro, lui qui n'a plus joué avec les Diables Rouges depuis la Coupe du monde 2022.

Witsel a été repositionné en tant que défenseur central à l'Atlético Madrid. Cependant, s'il vient à être aligné aux côtés de Jan Vertonghen lors de l'Euro, Domenico Tedesco risque bien d'aligner une défense très lente...

Quel rôle pour Axel Witsel à l'Euro ?

En conférence de presse, le directeur technique des Diables Rouges Franky Vercauteren s'est expliqué sur le sujet. "Il y a une chance qu'il joue, mais aussi une chance qu'il ne joue pas."

"Je pense qu'il assimile les choses très rapidement", a ensuite rassuré Vercauteren. "Il y a encore des éléments qu'il doit apprendre à l'entraînement et en théorie, mais il demandait à voir des images et à recevoir des explications."

Est-ce que les anciens du noyau n'ont pas été mis de côté trop vite ? "On a choisi un nouveau départ, avec des joueurs différents et plus jeunes. Mais il n'a jamais été dit 'nous ne les prendrons plus' à long terme", a précisé Vercauteren."Compte tenu des besoins, il y a maintenant un retour à plus d'expérience."