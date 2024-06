Un Belge sur les tablettes du champion de Roumanie : une offre a été effectuée

Le FCSB a été sacré champion de Roumanie et prépare déjà la saison à venir. Sur la liste d'achats du fantasque président Gigi Becali, il y a un joueur belge peu connu : William Baeten.

William Baeten (27 ans) a disputé une très bonne saison avec le FC U Craiova, mais n'a pas pu empêcher la relégation de son club malgré ses 6 buts et 3 passes décisives en 35 rencontres. L'ancien du Patro Eisden et de STVV a encore un an de contrat à Craiova, mais ne devrait pas suivre le club en D2 roumaine.

Il pourrait même décrocher une sacrée promotion : c'est ni plus ni moins que le champion de Roumanie, le FCSB (ou Steaua Bucarest), qui s'intéresse sérieusement à sa situation. Ce n'est pas une simple rumeur, puisque le fameux président du Steaua, Gigi Becali, a confirmé l'information dans le média roumain ProSport.

"J'ai proposé 200.000 euros pour Baeten, mais Adrian Mititleu, le propriétaire de Craiova, en veut un million d'euros", raconte Becali. Un montant trop élevé pour un joueur qui ne compte plus qu'un an de contrat et est estimé à 650.000 euros sur Transfermarkt.

"Maintenant que Craiova est relégué en D2, je pense que la situation de Baeten est un peu différente et que j'ai fait une bonne offre pour lui", estime Gigi Becali. "S'ils en acceptent 200.000, très bien, sinon, le dossier est clos".

William Baeten a signé en Roumanie en 2020. Il a joué 128 matchs pour le FC U Craiova, lui qui n'avait auparavant pas joué plus haut qu'en D1 Amateurs pour Dessel et le Patro Maasmechelen.