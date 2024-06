Radja Nainggolan se propose à un club de Pro League...et s'attire les foudres de ses anciens supporters

A 36 ans, Radja Nainggolan évolue du côté du championnat indonésien. Mais une dernière pige en Belgique ne serait pas pour lui déplaire.

Six mois à la Spal synonymes de descente en Serie C, six mois sans club : la fin de carrière de Radja Nainggolan n'est pas facile depuis son départ de l'Antwerp. Depuis la fin de l'année dernière, le ninja a repris du service au FC Bhayangkara, dans le championnat indonésien.

Sauf qu'il semble visiblement déjà à un retour en Belgique, et plus particulièrement à Anvers, sa ville de toujours.

La montée du Beerschot en D1A semble une occasion rêvée pour revenir dans la métropole. Het Nieuwsblad rapporte ainsi que Nainggolan a proposé ses services aux dirigeants beerschotmen cette semaine.

Quel avenir pour Radja Nainggolan ?

L'ancien Diable Rouge a été formé chez les Rats entre 2000 et 2005 et est devenu ambassadeur du club il y a quatre ans. Malgré cela, les Rats ne seraient pas intéressés.

Une proposition qui ne fait pas sourire les supporters de l'Antwerp, l'ennemi juré du Beerchot, où Nainggolan avait signé en 2021 en provenance de l'Inter Milan.