La Gantoise envoie un tacle très appuyé à Westerlo et Genk : "Quand on triche, on finit toujours par le payer..."

La Gantoise s'est adjugée le dernier ticket européen la saison prochaine en battant le KRC Genk ce dimanche (0-1).

La Gantoise termine donc la saison sur une note positive, après sa victoire en Europe Play-offs. Les Gantois ont pourtant vécu une saison assez décevante. En effet, pendant toute une partie de la saison, ils jouaient les premiers plans et auraient pu très légitimement prétendre à une place en Champions Play-offs et même au titre.

Ils ont dû se contenter des Europe Play-offs, la faute à plusieurs départs hivernaux et de mauvais résultats. Lors de la dernière journée de la phase classique, un match nul très discuté entre Westerlo et Genk a éteint leurs derniers espoirs de disputer les Champions Play-offs.

Visiblement, certains joueurs de La Gantoise gardent une pointe d'amertume envers Westerlo et Genk, qu'ils ont battu ce dimanche...

Le tacle très appuyé de Stefan Mitrovic à Genk et Westerlo

"Nous savions ce que Genk avait fait lors de la dernière journée à Westerlo. Cela nous a donné une motivation supplémentaire. Genk pourrait maintenant appeler Westerlo pour jouer un match 'de vacances' ", a déclaré Stefan Mitrovic dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Bien sûr, on peut parler de revanche sportive. Dans le football, on ne peut pas tricher, car on le paye toujours. C'est pourquoi je donne toujours tout ce que j'ai en moi, car on est toujours récompensés", a lancé le défenseur serbe.