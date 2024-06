Et si la hache de guerre pouvait encore être enterrée ? Le père de Thibaut Courtois garde la porte ouverte à Tedesco

Thibaut Courtois joue en ce moment la finale de la Ligue des Champions contre Dortmund. Son père Thierry est évidemment dans le stade et en a profité pour faire le point sur la situation de son fils.

Malgré son retour en boulet de canon avec le Real Madrid, Thibaut Courtois ne sera pas à l'Euro avec les Diables. Plus le temps réclamé par sa rééducation, moins long qu'attendu initialement, ce sont bien les divergences avec Domenico Tedesco qui auront eu raison de sa participation.

De quoi poser question à la suite de sa carrière internationale. D'autant que Tedesco a récemment été prolongé jusqu'à la Coupe du Monde 2026.

Interrogé par Het Laatste Nieuws, Thierry Courtois est revenu sur les derniers mois agités connus par son rejeton : "L'entraîneur national, l'entraîneur des gardiens et le directeur technique sont venus à Madrid pour parler, Thibaut leur a expliqué ce qu'il en était".

Courtois - Tedesco, pour l'intérêt des Diables Rouges ?

Selon lui, la porte n'est pas totalement fermée : " Il est important que Thibaut se repose avant la saison prochaine, et ensuite nous verrons ce qui peut arriver dans le futur. Espérons que les tensions pourront être aplanies".

Une réconciliation serait en effet bénéfique pour tout le monde. Surtout vu le retour de Courtois dans les buts du Real Madrid : "Il a travaillé dur toute une année pour être ici, et il a été récompensé pour cela. Il culmine au bon moment. Il est prêt. Thibaut revient plus fort de sa blessure, physiquement et dans la confiance qu'il dégage".