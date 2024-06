Un but splendide envoie La Gantoise en Coupe d'Europe, Vanhaezebrouck s'en va sur une victoire

Genk et La Gantoise se disputaient le dernier ticket européen ce dimanche. Ce sont les Buffalos, sur une superbe frappe d'Andrew Hjulsager, qui ont remporté cet ultime match de la saison 2023-2024.

Tous les verdicts de la Jupiler Pro League n'étaient pas encore tombés : il restait à jouer ce barrage pour la Conference League, entre le Racing Genk (5e des PO1) et La Gantoise (vainqueur des PO2). Un match qui était le dernier de Hein Vanhaezebrouck sur le banc des Buffalos.

Et c'est finalement Gand qui l'a emporté, et c'est donc le futur club... de Wouter Vrancken qui ira en Conference League. La première période était équilibrée, le jeune talent Konstantinos Karetsas était le plus proche d'ouvrir le score sur une frappe soudaine et à l'arrêt que Roef a déviée sur sa latte (38e).

Dans une rencontre techniquement très plaisante, c'est un coup de génie qui débloquait la situation : Andrew Hjulsager recevait trop d'espace et envoyait une lourde frappe en pleine lucarne (60e, 0-1). Un but qui coupait les jambes de Genk.

Omri Gandelman, en forme, frôlait le 0-2 un peu plus tard (84e), mais frappait dans le petit filet. Domenico Olivieri ne trouvait pas les solutions en fin de rencontre et Roef aura vécu une seconde période plutôt tranquille.

Avec cette victoire, La Gantoise prive le Racing Genk d'un ticket européen, et savoure probablement sa revanche plusieurs mois après le fameux épisode de Westerlo-Genk lors de la dernière journée. Vanhaezebrouck, lui, s'en va avec le sentiment du devoir accompli...