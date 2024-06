John Textor reste ambitieux malgré la relégation et fait une prédiction concernant l'avenir du RWDM

Le RWDM a annoncé dernièrement la prolongation de son coach, Yannick Ferrera. Il suivra les Molenbeekois en Challenger Pro League la saison prochaine.

Un an après sa remontée dans l'élite, le RWDM retrouvera donc la Challenger Pro League. Les Molenbeekois n'ont pas parvenu à se maintenir à l'issue des Play-downs.

Une grande reconstruction s'amorce donc au sein du club bruxellois, qui gardait l'ambition de rester en Pro League malgré d'énormes difficultés. Dans la foulée de la relégation, le dirigeant sportif Gauthier Ganaye a été limogé.

La décision du board et du président John Textor a cependant été de continuer avec le coach, Yannick Ferrera. Il était arrivé pour sauver le club dans les Play-downs.

Sur le site du club, Textor a réagi à la prolongation de Ferrera. "La première division a été un défi pour nous, et nous ne nous attendons pas à ce que la vie soit plus facile en Division 1B. Nous avons tiré les leçons de la relégation de la saison dernière. Ce que nous visons pour commencer la saison 2024-2025, c’est plus de stabilité et un esprit de victoire collectif", a-t-il déclaré.

Il a ensuite affirmé sa confiance en Ferrera, et fait une prédiction concernant une remontée en Pro League. "Yannick est l'homme de la situation. Il connaît les joueurs, est honnête et direct, et met toujours le talent au service de la victoire collective. Il a maintenant l'opportunité de construire une équipe gagnante dès le départ. Nous sommes convaincus qu'il saura insuffler à l'équipe un esprit positif pour revenir dans l'élite du football belge d'ici deux ans."