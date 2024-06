Catastrophe pour le Metz de Boloni et Mikautadze, des anciens du Standard et d'Anderlecht vont retrouver la Ligue 1 !

Le FC Metz jouait la deuxième manche du barrage pour la Ligue 1 ce dimanche face à Saint-Etienne. Les Verts vont retrouver l'élite du football français.

Saint-Etienne partait favori de cette deuxième confrontation après sa victoire trois jours plus tard à Geoffroy-Guichard (2-1). Metz, entraîné par Laszlo Boloni (ex-Antwerp et Standard), devait donc remporter cette rencontre pour rester en Ligue 1.

Sur le terrain, les anciens de Seraing Georges Mikautadze et Ablie Jallow et côté Saint-Etienne, Mathieu Cafaro (ex-Standard), Irvin Cardona (ex-Cercle de Bruges) et Denis Appiah (ex-Anderlecht).

La rencontre a démarré sur les chapeaux de roue, avec l'exclusion de Diallo côté Metz dès la 6e minute de jeu. Pourtant, ce sont les Grenats qui ont pris les commandes avec un but de Camara (17e). Mikautadze a même doublé la mise à la 25e minute sur penalty.

Saint-Etienne, mal embarqué, est pourtant parvenu à marquer le but du 2-1, arrachant ainsi la prolongation via Petrot (35e). Macon a même pensé marquer le 2-2 à la 64e, mais cela a été refusé...de manière un peu incompréhensible.

À part de la compensation en raison du rouge en début de match, comment tu peux justifier que tu siffles une faute du Stéphanois sur cette action franchement ? À se demander si les arbitres ont déjà foutu les pieds sur un terrain sans leur sifflet 🤷🏻‍♂️#FCMASSE pic.twitter.com/0Pi4NyFF69 — Nikop17 (@nikop17) June 2, 2024

Le match est donc allé en prolongations. C'est Saint-Etienne, qui pourtant était réduit à 10, a remporté la montée en Ligue 1 en marquant un but historique à la 117e minute (2-2). Metz jouera donc en Ligue 2 la saison prochaine.