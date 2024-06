🎥 "Anderlecht a vu quelque chose en moi" : comment Vincent Kompany veut utiliser son vécu mauve au Bayern

Vincent Kompany commence à prendre ses marques à Munich. Il est notamment revenu sur sa philosophie dans une première vidéo de présentation.

Après la saison très compliquée de Burnley en Premier League, voir Vincent Kompany s'engager au Bayern Munich en a surpris plus d'un. Mais la philosophie de Vince The Prince a charmé les Bavarois, elle est donc mise en avant en long et en large pour sa présentation.

Avec de nombreuses références avec la mentalité anderlechtoise, et ce dès les premiers instants au club : "J'ai fait un test à Anderlecht à l'âge de six ans et j'ai marqué un but contre mon camp. Mais ils ont quand même vu quelque chose en moi (rires)".

Au-delà de l'anecdote, Kompany affirme que cela a eu une influence notable sur sa manière de penser le football : "Je ne sais pas si c'est une philosophie, mais c'est une idée. C'est un objectif. J'ai toujours joué dans les meilleures équipes. Marquer des buts est la chose la plus importante pour moi".

Kompany veut faire revivre le Bayern

Il veut poursuivre sur cette voie en Bavière : "Je pense que cela correspond parfaitement à ce que le Bayern veut transmettre. Cela appartient aux grandes équipes et j'espère que nous pourrons apporter cela la saison prochaine".

Outre Anderlecht, une autre collaboration a tout changé : "À 30 ans, j'ai rencontré Pep Guardiola. En une semaine, j'ai su que je voulais devenir entraîneur. Pas tant à cause de ce qu'il voulait, mais à cause de la façon dont il l'expliquait et me le faisait comprendre. Bien sûr, j'ai aussi posé des questions sur son expérience au Bayern et il m'a beaucoup soutenu".