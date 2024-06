Bilal El Khannouss quittera Genk, mais pas sous n'importe quelles conditions : "Je pourrais déjà signer là-bas, mais..."

Bilal El Khannouss a joué son dernier match pour Genk ce dimanche, c'est une quasi-certitude. Ensuite, il sera temps pour lui de se concentrer sur son transfert. Et peut-être même sur les Jeux Olympiques avec le Maroc.

L'été sera très animé pour le jeune Marocain du KRC Genk, Bilal El Khannouss. Le milieu de terrain sait déjà qu'il quittera le club limbourgeois, mais ne sait pas encore pour quelle destination. "Cet été, je pourrais peut-être aller aux Jeux olympiques, mais ma participation dépendra de mon transfert. Je n'ai signé nulle part. Si mon nouveau club dit 'non', alors je ne pourrais pas vraiment aller à Paris", a-t-il déclaré selon Het Belang Van Limburg.

De préférence, le joueur de 20 ans aimerait jouer en Allemagne. "Je préférerais commencer ma préparation immédiatement avec mon nouveau club. Cela détermine quand même votre saison et c'est le moment de se montrer."

"Encore une fois: pour l'instant, il n'y a rien de concret. Je ne me suis pas rendu nulle part. Ma famille oui. Dans quelques pays. Lesquels ? Bonne question (rire). J'attends que la saison se termine et je me concentre sur notre match contre La Gantoise", a-t-il déclaré avant le match de barrage européen ce dimanche.

Le meneur de jeu n'a pas non plus l'intention de signer n'importe où. Il est trop ambitieux pour cela. "Pour moi, il est surtout important de faire le bon choix."

"Je pourrais aller dans quelques clubs maintenant, mais ce ne sont pas ceux où je veux aller. Ils ne correspondent pas à mon style de jeu ou ne jouent pas en Europe. Ce sont des choses qui font la différence. Je prendrai mon temps et bientôt je vais mettre toutes les options sur la table."