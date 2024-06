Avec 25 ou 26 Diables Rouges à l'Euro ? Vercauteren donne un indice clair

Domenico Tedesco a repris 25 Diables Rouges, ainsi que deux jeunes qui font office de "réservistes" dans ces matchs amicaux. Mais le sélectionneur reprendra-t-il un 26e nom comme le lui permet le règlement de l'UEFA ?

Le suspens régnait avant que Domenico Tedesco n'annonce son groupe pour l'Euro 2024 : allait-il sélectionner 26 Diables Rouges, ou 23 comme il avait déjà laissé entendre que c'était sa préférence ? Finalement, le Germano-Italien optait pour un groupe de 25 joueurs.

Un groupe agrémenté de deux jeunes U21 : Mandela Keita et Arne Engels, appelés pour faire nombre lors des amicaux et compléter le groupe en cas de blessure ou d'incertitude. On sait notamment que Aster Vranckx était très incertain.

Mais il est également possible que la Belgique se rende à l'Euro 2024 avec 25 joueurs si tout le groupe est fit à 100%. Ce qui semble être en bonne voie, selon Frank Vercauteren : "C'est dommage que certains soient blessés mais ils progressent bien. Ces matchs amicaux doivent poser les bases de l'Euro mais aussi permettre d'essayer des choses".

L'idée est d'aller à l'Euro avec 25 hommes et pas 26, assure le directeur technique de l'Union Belge. "Le plan est d'y aller à 25, mais tout dépendra des blessures et des incertitudes. Nous ne devons donner la sélection finale que le 7 juin", rappelle Frank Vercauteren.

Une chose est sûre : la 26e place ne sera pas prise par un autre joueur que Keita ou Engels. Plus question d'espérer, donc, pour les Batshuayi, Mertens, De Winter... ou Courtois.